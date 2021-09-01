В последний день лета COVID-прививки получили более 150 тысяч украинцев

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В течение 31 августа в Украине против COVID-19 прививку получили 157 049 человек, что в общем итоге составило 9 239 171 прививку за весь период начиная с 24 февраля

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за вчерашний день первую дозу вакцины получили 54 355 человек, вторую дозу - 102 694 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 825 401 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 981 мобильная бригада, 2962 пункта прививок, 327 центров вакцинации.

Напомним, 30 августа против COVID-19 было привито 150 482 человека. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированные - 99 792 человека.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал основную причину почему не удалось сделать 10 миллионов прививок украинцам, как он обещал перед назначением на должность министра.