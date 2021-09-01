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В последний день лета COVID-прививки получили более 150 тысяч украинцев
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01 сентября 2021, 09:46 4

В последний день лета COVID-прививки получили более 150 тысяч украинцев

01 сентября 2021, 09:46 4
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Фото: из открытых источников
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В течение 31 августа в Украине против COVID-19 прививку получили 157 049 человек, что в общем итоге составило 9 239 171 прививку за весь период начиная с 24 февраля

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, за вчерашний день первую дозу вакцины получили 54 355 человек, вторую дозу - 102 694 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 825 401 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 981 мобильная бригада, 2962 пункта прививок, 327 центров вакцинации.

Напомним, 30 августа против COVID-19 было привито 150 482 человека. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированные - 99 792 человека.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал основную причину почему не удалось сделать 10 миллионов прививок украинцам, как он обещал перед назначением на должность министра.

коронавирус Минздрав пандемия вакцинация прививка

 
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