В Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень проти COVID

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Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19, однак до плану у 10 мільйонів щеплень не вистачило менше мільйона доз

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, від початку кампанії з вакцинації населення щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу - 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 722 707 людей.

Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - повідомили у МОЗ.

За минулу добу проти COVID-19 було щеплено 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав основну причину, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень українцям, як він обіцяв перед призначенням на посаду міністра.