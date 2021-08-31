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31 серпня 2021, 09:41 85

В Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень проти COVID

31 серпня 2021, 09:41 85
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19, однак до плану у 10 мільйонів щеплень не вистачило менше мільйона доз

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, від початку кампанії з вакцинації населення щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу - 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 722 707 людей.

Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - повідомили у МОЗ.

За минулу добу проти COVID-19 було щеплено 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав основну причину, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень українцям, як він обіцяв перед призначенням на посаду міністра.

МОЗ вакцинація коронавірус пандемія щеплення

 
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