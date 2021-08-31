В аеропорту "Ужгород" СБУ проведе антитерористичні навчання

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Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo, передає RegioNews.

Зазначається, що антитерористичні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних. Через застосування спеціальної техніки та озброєння — можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.

У СБУ також просять громадян мати при собі документи та попереджають про огляд автомобілів. Навчання пройдуть з дотриманням прав та свобод людини.

Нагадаємо, СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти.

Також у Києві нейтралізували потужну ботоферму РФ.