В аеропорту "Ужгород" СБУ проведе антитерористичні навчання
На території Міжнародного аеропорту "Ужгород" 7 вересня відбудуться антитерористичні навчання Служби безпеки України (СБУ)
Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo, передає RegioNews.
Зазначається, що антитерористичні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних. Через застосування спеціальної техніки та озброєння — можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.
У СБУ також просять громадян мати при собі документи та попереджають про огляд автомобілів. Навчання пройдуть з дотриманням прав та свобод людини.
Нагадаємо, СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти.
Також у Києві нейтралізували потужну ботоферму РФ.
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