У приватному будинку в центрі Кропивницького знайшли схрон зброї
Служба безпеки України виявила схрон зброї у центрі Кропивницького - він знаходився у приватному будинку на одній з центральних вулиць міста
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Зазначається, що серед вилученого були реактивні протитанкові гранати, артилерійський снаряд та тисяча набоїв до автомата Калашникова. Вилучені засоби ураження вже направили на експертизу.
Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.
Наразі перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для вчинення диверсій або терактів на території регіону.
Нагадаємо, нещодавно СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків.