У приватному будинку в центрі Кропивницького знайшли схрон зброї

Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила схрон зброї у центрі Кропивницького - він знаходився у приватному будинку на одній з центральних вулиць міста

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що серед вилученого були реактивні протитанкові гранати, артилерійський снаряд та тисяча набоїв до автомата Калашникова. Вилучені засоби ураження вже направили на експертизу.

Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для вчинення диверсій або терактів на території регіону.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків.