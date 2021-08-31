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31 серпня 2021, 14:41 53

На Закарпатті викрили торговця підпільною зброєю з території ООС

31 серпня 2021, 14:41 53
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Фото: СБУ
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На Закарпатті СБУ викрила і блокувала канал незаконної торгівлі зброєю. Організатором схеми виявився місцевий житель, який продавав зброю та засоби ураження, які підпільно вивезли з території ООС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося з’ясувати слідству, організатор підшукував клієнтів через особисті зв’язки. Чоловіка затримали на "гарячому" під час спроби збуту зброї.

Ще раніше, правоохоронці задокументували факт збуту підозрюваним автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, посадовицю Одеської митниці підозрюють у причетності до контрабанди на 7 млн грн. Фігурантка справи перевіряла в порту контейнер із телефонами, одягом, іграшками та іншим товаром, який приватна компанія завозила з Китаю до України.

контрабанда зброя ООС війна СБУ торговля

 
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