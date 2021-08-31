В аэропорту "Ужгород" СБУ проведет антитеррористические учения

31 августа 2021

Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть

Старое, разрушенное и заброшенное еврейское кладбище в центре города десятилетиями никого не смущало. И вдруг вокруг него возник скандал, который быстро выплеснулся на общеукраинский уровень