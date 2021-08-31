В аэропорту "Ужгород" СБУ проведет антитеррористические учения
На территории Международного аэропорта "Ужгород" 7 сентября состоятся антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ)
Об этом сообщает местное издание Mukachevo, передает RegioNews.
Отмечается, что антитеррористические учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным. Из-за применения специальной техники и вооружения — возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.
В СБУ также просят граждан иметь при себе документы и предупреждают об осмотре автомобилей. Учения пройдут с соблюдением прав и свобод человека.
Напомним, СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта.
Также в Киеве нейтрализовали мощную ботоферму РФ.
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