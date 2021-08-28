У Києві нейтралізували потужну ботоферму РФ

Фото: СБУ

У Києві правоохоронці ліквідували потужну ботоферму, яка на замовлення з РФ критикувала з 15 тисяч анонімних акаунтів "Кримську платформу"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За завданням своїх "кураторів" підозрювані поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи". Основна діяльність була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів.

Серед організаторів протиправної діяльності - четверо мешканців Києва. Вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці для здійснення інформаційно-підривних операцій", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в країні ідеї "Малоросії" та "Новоросії".