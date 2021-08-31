Російські найманці на Донбасі чотири рази обстрілювали українські позиції

Фото з відкритих джерел

Від початку цієї доби в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 631 вибухонебезпечний предмет.

Як повідомлялося, стало відоме ім'я загиблого бійця на Донбасі.

Протягом минулої доби, 30 серпня, сталося загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС.