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30 серпня 2021, 14:41 6

"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів на Донеччині

30 серпня 2021, 14:41 6
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"Укрзалізниця" продовжила до 3 вересня обмеження руху поїздів у Донецькій області

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм залізничного монополіста

Зазначається, що поїзд №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська.

При цьому приміські поїзди та потяг №826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, що 28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки, були поранені восьмеро українських військовослужбовців.

Через обстріл рух поїздів на Донеччині був тимчасово обмежений.

ООС обстріли Донбас Укрзализныця

 
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