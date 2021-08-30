"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів на Донеччині
"Укрзалізниця" продовжила до 3 вересня обмеження руху поїздів у Донецькій області
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм залізничного монополіста
Зазначається, що поїзд №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська.
При цьому приміські поїзди та потяг №826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.
В "Укрзалізниці" закликають пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті компанії.
Нагадаємо, що 28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки, були поранені восьмеро українських військовослужбовців.
Через обстріл рух поїздів на Донеччині був тимчасово обмежений.
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