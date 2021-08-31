Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции
С начала этих суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.
В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.
Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых орудий МТ-12.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 631 взрывоопасный предмет.
Как сообщалось, стало известно имя погибшего бойца на Донбассе.