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Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции
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31 августа 2021, 17:56 1

Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции

31 августа 2021, 17:56 1
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых орудий МТ-12.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 631 взрывоопасный предмет.

Как сообщалось, стало известно имя погибшего бойца на Донбассе.

За прошедшие сутки, 30 августа, произошло обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС.

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