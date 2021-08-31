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Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
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31 серпня 2021, 08:09 7

Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС

31 серпня 2021, 08:09 7
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Біля Новозванівки та неподалік населеного пункту Шуми ворог обстрілював наші позиції зі станкових гранатометів. Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів. У напрямку Катеринівки найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Водяного та у районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.

Біля Широкиного збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також, внаслідок підриву на НВП, один військовий отримав мінно-вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступня тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного та поблизу Нью-Йорка російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Раніше повідомлялось, що станом на 17:00 30 серпня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

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