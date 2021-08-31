Оборонні землі у трьох областях повернули у власність України, - міністр

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Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своїй сторінці в Facebook, раніше ці землі були незаконно привласнені сторонніми особами у трьох областях.

За його словами, Мінагрополітики, Держгеокадастр та Міноборони оскаржують незаконно оформлені майнові права на такі землі в Антирейдерській комісії Міністерства юстиції.

"Маємо декілька перемог. Уже повернуто такі ділянки на Львівщині, в Умані та на Одещині", – написав Лещенко.

Він також додав, що днями Мін’юст скасував незаконну реєстрацію трьох ділянок на території земель оборони у селі Віта-Поштова Київської області та селі Куяльник Одеської області.

Наразі готуються ще 10 скарг щодо інших ділянок.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки повідомила про підозру одному із топ-чиновників Держгеокадастру, який причетний до розкрадання земель.