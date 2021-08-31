14:40  31 августа
В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
17:46  31 августа
Оборонные земли в трех областях вернули в собственность Украины, - министр
17:56  31 августа
Российские наемники на Донбассе четыре раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 17:46 10

Оборонные земли в трех областях вернули в собственность Украины, - министр

31 августа 2021, 17:46 10
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

Украинскому государству вернули несколько земельных участков оборонного назначения

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook, ранее эти земли были незаконно присвоенные посторонними лицами в трех областях.

По его словам, Минагрополитики, Госгеокадастр и Минобороны оспаривают незаконно оформленные имущественные права на такие земли в Антирейдерской комиссии Министерства юстиции.

"Имеем несколько побед. Уже возвращены такие участки на Львовщине, в Умани и Одесской области", – написал Лещенко.

Он также добавил, что на днях Минюст отменил незаконную регистрацию трех участков на территории земель обороны в селе Вита-Почтовая Киевской области и селе Куяльник Одесской области.

Сейчас готовятся еще 10 жалоб по другим участкам.

Напомним, в июле Служба безопасности сообщила о подозрении одному из топ-чиновников Госгеокадастра, который причастен к хищению земель.

Украина министр земля Министерство Роман Лещенко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua