Оборонные земли в трех областях вернули в собственность Украины, - министр

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Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook, ранее эти земли были незаконно присвоенные посторонними лицами в трех областях.

По его словам, Минагрополитики, Госгеокадастр и Минобороны оспаривают незаконно оформленные имущественные права на такие земли в Антирейдерской комиссии Министерства юстиции.

"Имеем несколько побед. Уже возвращены такие участки на Львовщине, в Умани и Одесской области", – написал Лещенко.

Он также добавил, что на днях Минюст отменил незаконную регистрацию трех участков на территории земель обороны в селе Вита-Почтовая Киевской области и селе Куяльник Одесской области.

Сейчас готовятся еще 10 жалоб по другим участкам.

Напомним, в июле Служба безопасности сообщила о подозрении одному из топ-чиновников Госгеокадастра, который причастен к хищению земель.