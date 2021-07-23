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23 липня 2021, 15:17 206

СБУ підозрює топа Держгеокадастру у розкраданні земель на мільйони гривень

23 липня 2021, 15:17 206
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Служба безпеки України повідомила про підозру одному із топ-чиновників Держгеокадастру, який причетний до розкрадання земель.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.

Уточнюється, що підозру отримав один із діючих керівників Держгеокадастру в Чернігівській області.

Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, посадовець незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн.

За вказаним фактом, а саме за 11 епізодами незаконного виділення земельних ділянок, зазначеній службовій особі повідомлено про підозру. Чиновник підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.ч. 1 та 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває і планується притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Нагадаємо, що навесні 2021 року співробітники СБУ знайшли докази незаконної приватизації понад 2,5 тисяч земельних ділянок.

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