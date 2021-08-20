Мільйони збитків: слідчі оголосили про нові підозри після обшуків у структурах КМДА

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Внаслідок обшуків, які проводились правоохоронцями у структурах КМДА та підрядних організаціях оголошено про підозри

Як передає RegioNews, про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Так, мова йде про ймовірне розкрадання 33 мільйонів на закупівлях програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин. Підозри отримали колишній заступник директора цього комунального підприємства та директор згаданого товариства.

Окрім того, у ще одній справі щодо збитків 6,9 мільйона на закупівлях непотрібного обладнання для КП "Спортивний інтерес" підозру вручили заступнику директора комунального підприємства.

Також обшуки проходили у рамках провадження щодо мільйонних розкрадань на програмі капітального ремонту житлового фонду столиці.

"За даними слідства, групою службових осіб з-поміж керівників Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд", КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за наслідками проведених упродовж 2019-2021 років закупівель перераховано на користь афілійованих підрядних структур понад 250 млн гривень", - зазначила речниця.

Нагадаємо, що напередодні відбулися обшуки в столичних комунальних підприємствах. За результатами обшуків були оголошені підозри.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що Рада національної безпеки та оборони може у п’ятницю 20 серпня ухвалити рішення про його звільнення з посади очільника столичної міськдержадміністрації.

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