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30 серпня 2021, 11:32 1257

У Києві викрили злочинну групу на заволодінні нерухомістю на 72 млн

30 серпня 2021, 11:32 1257
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Фото: Нацполіція
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Слідчі та оперативники Нацполіції викрили організовану злочинну групу у протиправному заволодінні столичною нерухомістю на 72 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Підозрювані протиправно заволоділи нерухомим майном у центрі столиці, яке належало компаніям, у тому числі - з іноземними інвестиціями.

Організована злочинна група протиправно заволоділа п'ятьма об’єктами елітного нерухомого майна у столиці. Нерухомість належала двом юридичним компаніям. Одне із товариств має іноземні інвестиції", - йдеться у повідомленні.

До складу групи входили шість осіб: 56-річний організатор та п'ять його спільників. Трьом чоловікам уже повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялось, що в столиці Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів, призначених для відновлення шкіл і дитячих садків.

Київ Схеми затримання Нерухомість приміщення

 
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