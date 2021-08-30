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30 серпня 2021, 10:44 74

Повністю вакциновані лише 29% колективів шкіл - МОН

30 серпня 2021, 10:44 74
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Фото: з відкритих джерел
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Перед початком нового навчального року повністю вакциновані від коронавірусу лише 29% колективів українських шкіл, ще 23% щеплені однією дозою

Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян - це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч людей - провакциновані однією дозою", - повідомив Кононенко.

За його словами, примусового вакцинування для працівників шкіл немає. Так само ні діти, ні освітяни не муситимуть тестуватися на коронавірус.

Кононенко також підкреслив, що вакцинація 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, Міносвіти запровадило електронні свідоцтва про початкову освіту.

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