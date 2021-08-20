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20 серпня 2021, 17:17 106

Обшуки у Запоріжжі проводилися не лише в міській раді, а й у салоні краси радниці мера - ЗМІ

20 серпня 2021, 17:17 106
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Фото: "Обозреватель"
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Співробітники правоохоронних органів у четвер, 19 серпня, провели низку обшуків в Запорізькій міській раді, департаментах, комунальних підприємствах, а також в салоні Persona, який належить радниці мера Запоріжжя Володимира Буряка Наталії Зайченко

Про це пише місцеве видання Press-center, передає RegioNews.

Обшуки проводили слідчі обласної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Сам Буряк, коментуючи сьогодні обшуки, підтвердив, що вони проводились в Запорізькій міській раді, департаментах та на комунальних підприємствах, але не згадав про те, що правоохоронці приходили і в салоні краси Наталії Зайченко.

Як повідомлялося, учора в мерії Запоріжжя правоохоронці проводили обшуки.

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