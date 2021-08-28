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28 серпня 2021, 11:39 665

У Києві патрульні влаштували перегони з водієм-порушником

28 серпня 2021, 11:39 665
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Фото: vartovi.espreso
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У Святошинському районі Києва стався інцидент з водієм-порушником - він намагався втекти від правоохоронців, однак патрульні наздогнали автівку та затримали його

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні "Вартових Еспресо" з місця події.

Зазначається, що наздогнати водія на автомобілі Volkswagen Polo намагалися два екіпажі патрульних. Так, на вулиці Ромена Роллана правоохоронці перекрили дорогу та зупинили порушника.

Водій покинув свій транспортний засіб, намагаючись втекти, але поліцейські його наздогнали та одягли кайданки. Чоловік, як стверджується, поводився при затриманні не зовсім адекватно.

Окрім того, зазначається, що водій був у автомобілі не один, а з іншими людьми, "неслов'янської зовнішності".

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними.

Київ ДТП патрульна поліція водії авто

 
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