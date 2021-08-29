В Украине почти 2 тысячи новых больных COVID

Фото из открытых источников

В Украине за 28 августа обнаружили 1906 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 240 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская (156) и Днепропетровская (140) области.

Всего за сутки госпитализировали 772 человек, 34 больных скончались, выздоровели 685 человек. Среди заболевших за сутки - 134 детей и 40 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 18 3444 человек, методом ИФА – 3 661 человек, экспресс-тестами – 16 859 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 284 191 человек, из них 2 206 392 человек выздоровели, 53 720 больных умерли.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что новый локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре.