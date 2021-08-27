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27 серпня 2021, 17:45 324

В Україні відсьогодні працюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР

27 серпня 2021, 17:45 324
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Фото з відкритих джерел
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З п'ятниці, 27 серпня, на дорогах України запрацювали ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зокрема, прилади фіксації правопорушень запрацюють на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.

Наголошується, що наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.

Нагадаємо, що 26 липня на автомобільних дорогах двох областей та двох великих міст почали працювати камери фіксації правопорушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Україна ПДР дороги МВС камери

 
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