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27 августа 2021, 17:45 981

В Украине с сегодняшнего дня работают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД

27 августа 2021, 17:45 981
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Фото из открытых источников
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С пятницы, 27 августа, на дорогах Украины заработали еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, приборы фиксации правонарушений заработают на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог.

Отмечается, что пока автоматически фиксируют правонарушение 77 приборов, которые расположены в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.

Напомним, что 26 июля на автомобильных дорогах двух областей и двух крупных городов начали работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Украина ПДД дороги МВД камеры

 
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