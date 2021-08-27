Вночі на Полтавщині була заблокована траса через перекинуту вантажівку з каменем
На трасі М-03 перевернулася вантажівка з каменем. Повністю заблокований Рух у напрямку Харкова відновили лише вранці
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Це сталось неподалік повороту на місто Красноград. Об’їхати ДТП можна було лише через село Коломацьке.
Однак, станом на 9:30 наслідки аварії ліквідували.
Рух на трасі повністю відновлено, - повідомив Синєгубов.
Як повідомлялося, учора в Запорізькій області бензовоз перекинувся, пошкодив газову трубу і загорівся.
Також поліція порушила справу за фактом ДТП за участю депутата від "Слуги народу".
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