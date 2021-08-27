09:01  27 серпня
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
12:59  27 серпня
На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей
08:09  27 серпня
На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 10:34 166

Вночі на Полтавщині була заблокована траса через перекинуту вантажівку з каменем

27 серпня 2021, 10:34 166
Читайте также на русском языке
Фото Facebook Олега Синєгубова
Читайте также
на русском языке

На трасі М-03 перевернулася вантажівка з каменем. Повністю заблокований Рух у напрямку Харкова відновили лише вранці

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Це сталось неподалік повороту на місто Красноград. Об’їхати ДТП можна було лише через село Коломацьке.

Однак, станом на 9:30 наслідки аварії ліквідували.

Рух на трасі повністю відновлено, - повідомив Синєгубов.

Як повідомлялося, учора в Запорізькій області бензовоз перекинувся, пошкодив газову трубу і загорівся.

Також поліція порушила справу за фактом ДТП за участю депутата від "Слуги народу".

ДТП Полтавська область Олег Синєгубов вантажівка блокування

На Київщині за кермом помер чоловік
26 серпня 2021, 14:38
На Полтавщині у ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина
25 серпня 2021, 16:53
У Києві в аварію потрапив автобус "Кишинів-Москва": постраждали 18 осіб
25 серпня 2021, 09:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram