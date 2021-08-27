Вночі на Полтавщині була заблокована траса через перекинуту вантажівку з каменем

Фото Facebook Олега Синєгубова

На трасі М-03 перевернулася вантажівка з каменем. Повністю заблокований Рух у напрямку Харкова відновили лише вранці

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Це сталось неподалік повороту на місто Красноград. Об’їхати ДТП можна було лише через село Коломацьке.

Однак, станом на 9:30 наслідки аварії ліквідували.

Рух на трасі повністю відновлено, - повідомив Синєгубов.

Як повідомлялося, учора в Запорізькій області бензовоз перекинувся, пошкодив газову трубу і загорівся.