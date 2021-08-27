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27 августа 2021, 10:34 164

Ночью на Полтавщине была заблокирована трасса из-за опрокинутого грузовика с камнем

27 августа 2021, 10:34 164
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Фото Facebook Олега Синегубова
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На трассе М-03 перевернулся грузовик с камнем. Полностью заблокированное движение в направлении Харькова возобновили только утром

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Это произошло недалеко от поворота на город Красноград. Объехать ДТП можно было только через село Коломацкое.

Однако, по состоянию на 9:30 последствия аварии ликвидировали.

Движение на трассе полностью восстановлено, - сообщил Синегубов.

Как сообщалось, вчера в Запорожской области бензовоз перевернулся, повредил газовую трубу и загорелся.

Также полиция возбудила дело по факту ДТП с участием депутата от "Слуги народа".

ДТП Полтавская область Олег Синегубов грузовик блокировка

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