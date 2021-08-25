На Полтавщині у ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина
Поблизу села Розсошенці сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще двоє госпіталізовані, серед них - дитина
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato 1975 й 1977 року народження. Водій та неповнолітня дитина були одразу госпіталізовані до медичних закладів.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначає пресслужба поліції.
Причина й обставини аварії наразі встановлюються.
Нагадаємо, що у Києві в аварію потрапив автобус "Кишинів-Москва", внаслідок чого постраждали 18 осіб.
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