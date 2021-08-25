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25 серпня 2021, 09:31 552

У Києві в аварію потрапив автобус "Кишинів-Москва": постраждали 18 осіб

25 серпня 2021, 09:31 552
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Фото: t.me/KyivOperativ
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В результаті аварії, в яку потрапив міжнародний рейсовий автобус сполученням "Кишинів-Москва", постраждали 18 людей

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Київ Оперативний".

Подія трапилася вночі на спуску з вулиці Олени Теліги поблизу автозаправної станції.

Зазначається, що водій автобусу не впорався з керуванням та в‘їхав у бордюр, через що перекинувся на бік. Автобус пройшов у сантиметрах від бензовоза, який саме стояв біля АЗС.

В результаті інциденту до лікарів за допомогою звернулися 18 осіб, 8 з них було госпіталізовано. Всього в момент аварії в автобусі перебувало 48 пасажирів і два водії.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині через ДТП палав автомобіль: в аварії загинули троє осіб.

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