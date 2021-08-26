Прикордонники та військовослужбовці ВМС ЗСУ в ООС відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію

Фото Держприкордонслужби

Бійці відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони провели спільні з ВМС ЗСУ тренування з безпарашутного десантування з гелікоптерів в Азовське море

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

П'ятнадцять добре підготовлених спецпризначенців відпрацьовували стрибки без парашуту у відкрите море з гелікоптеру, що пролетів на висоті від 3 до 5 метрів.

Безпарашутне десантування морські прикордонники відпрацьовували не вперше. Раніше навчально-тренувальні збори проходили в Чорному морі, у районі Тендрівської коси. А от в Азові, в зоні ООС, відділ спеціальних дій подібні тренування здійснював вперше.

Азовське море має свої особливості: специфічні глибини, непрозорість води, течії, вітри, хвилювання моря. А всі ці фактори безпосередньо впливають на якість виконання такого десантування. Ми усвідомлюємо, що маємо бути готовими до найрізноманітніших дій, вміти оперативно і ефективно протидіяти ворогу, який не цурається найпідступніших дій та провокацій. Тому ми відпрацьовуємо найширший спектр можливих способів забезпечити виконання завдання з протидії диверсійним групам, розблокування захоплених об’єктів та інше, - каже командир групи морських прикордонників В’ячеслав.

Друга частина тренування передбачала відпрацювання імітації рятувальної операції з евакуацією осіб, що потребують допомоги у відкритому морі. Спускаючись з гелікоптера на спеціальному спусковому пристрої, військовослужбовці підіймали з води один одного, відпрацьовуючи ситуації як із активною людиною, що протидіє морській стихії, так і з імітацією знесиленого чи пораненого потерпілого.

Завдяки матеріально-технічній допомозі американських партнерів з Програми EXBS, спецпідрозділи Морської охорони забезпечені сучасним дайвінговим та евакуаційно-підйомним спорядженням та обладнанням.

Такі спільні навчання відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони з підрозділами ВМС ЗСУ в ООС планується проводити регулярно.

Як повідомлялося, поліція на Миколаївщині проведе масштабні навчання, пов’язані із розшуком та затриманням озброєних злочинців.