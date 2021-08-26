Окупанти на Донбасі обстріляли житловий сектор
Проросійські війська напередодні ввечері обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе, що на Донбасі
Як повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації, постраждалих в результаті інциденту не було, пише RegioNews.
Бойовики здійснили два постріли з АГС-17 у бік Травневого близько 18:40. Боєприпаси влучили у двір за адресою вул.Центральна, буд. № 4.
"Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в повітрі над городом, порослим кущами. Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі у День незалежності від обстрілів загинув український військовий.
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