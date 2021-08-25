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У День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані
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25 серпня 2021, 08:09 105

У День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані

25 серпня 2021, 08:09 105
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 24 серпня, обліковано 3 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі ООС.

Так, поблизу Новомихайлівки та Причепилівки окупанти обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї.

Окрім того, на Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення", - зазначили в ООС.

Зазначається, що воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

Нагадаємо, 23 серпня в ООС відбулося чотири обстріли, один боєць загинув.

ООС Донбас війна військова техніка обстріл смерть

 
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