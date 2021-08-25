У День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані
Протягом минулої доби, 24 серпня, обліковано 3 порушення режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі ООС.
Так, поблизу Новомихайлівки та Причепилівки окупанти обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї.
Окрім того, на Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення", - зазначили в ООС.
Зазначається, що воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.
Нагадаємо, 23 серпня в ООС відбулося чотири обстріли, один боєць загинув.