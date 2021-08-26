Пограничники и военнослужащие ВМС ВСУ в ООС отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию

Фото Госпогранслужбы

Бойцы отдела специальных действий Мариупольского отряда морской охраны провели совместные с ВМС ВСУ тренировки по беспарашутному десантированию с вертолетов в Азовское море

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пятнадцать хорошо подготовленных спецназовцев отрабатывали прыжки без парашюта в открытое море с вертолета, пролетевшего на высоте от 3 до 5 метров.

Беспарашютное десантирования морские пограничники отрабатывали не впервые. Ранее учебно-тренировочные сборы проходили в Черном море в районе Тендровской косы. А вот в Азове, в зоне ООС, отдел специальных действий подобные тренировки совершал впервые.

Азовское море имеет свои особенности: специфические глубины, непрозрачность воды, течения, ветры, волнение моря. А все эти факторы напрямую влияют на качество выполнения такого десантирования. Мы осознаем, что должны быть готовыми к самым разнообразным действиям, уметь оперативно и эффективно противодействовать врагу, который не чурается самых коварных действий и провокаций. Поэтому мы отрабатываем широчайший спектр возможных способов обеспечить выполнение задачи по противодействию диверсионным групам, разблокирования захваченных объектов и прочее, - говорит командир группы морских пограничников Вячеслав.

Вторая часть тренировки предусматривала отработку имитации спасательной операции с эвакуацией лиц, нуждающихся в помощи в открытом море. Спускаясь с вертолета на специальном спусковом устройстве, военнослужащие поднимали из воды друг друга, отрабатывая ситуации как с активным человеком, что противодействует морской стихие, так и с имитацией ослабевшего или раненого потерпевшего.

Благодаря материально-технической помощи американских партнеров из Программы EXBS, спецподразделения Морской охраны обеспечены современным дайвинговым и эвакуационно-подъемным снаряжением и оборудованием.

Такие совместные учения отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны с подразделениями ВМС ВСУ в ООС планируется проводить регулярно.

Как сообщалось, полиция на Николаевщине проведет масштабные учения, связанные с розыском и задержанием вооруженных преступников.