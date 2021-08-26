Поліція на Миколаївщині проведе масштабні навчання
На території Миколаєва та області у період від 26 по 28 серпня будуть проводитись тактико-спеціальні навчання Національної поліції, пов’язаних із розшуком та затриманням озброєних злочинців
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
У тренувальних навчаннях будуть залучені поліцейські, військові Національної гвардії, патрульні та співробітники поліції охорони.
Також буде залучена спецтехніка, на окремих ділянках автошляхів можливе тимчасове обмеження або перекриття руху для транспортних засобів, евакуація людей із певних будівель.
Поліцейські, крім того, проводитимуть перевірку документів у громадян, огляд особистих речей та транспорту.
Нагадаємо, 23 серпня СБУ провела антидиверсійні навчання на Донбасі.
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