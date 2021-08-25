На Сумщині чоловік потрощив 13 могил задля наживи
На Сумщині чоловік пошкодив могили, щоб здати металеві елементи до пункту прийму вторсировини
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію області.
Зловмисником виявився 55-річний неодноразово судимий місцевий житель. За два дні він встиг зруйнувати 13 могил. Чоловіка цікавили виключно металеві елементи – все те, що можна було здати на пункти прийму вторсировини.
Тепер йому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.
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