У МОЗ назвали найпопулярнішу серед українців вакцину від COVID-19
З початку вакцинальної кампанії від COVID-19 найбільше українців щепилося вакциною Pfizer
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ
За весь час пандемії рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
Pfizer - 1 715 589,
CoronaVac - 1 423 002,
Moderna - 1 071 324,
Covishield - 487 187,
AstraZeneca - 438 229,
Janssen - 16 961.
За минулу добу рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
Moderna - 65 720,
Pfizer - 46 774,
CoronaVac - 39 733,
AstraZeneca - 10 183,
Covishield - 0,
Janssen - 0.
Нагадаємо, що протягом останньої доби від коронавірусної інфекції щеплення отримали 162 410 осіб, серед них першу дозу вакцини отримали 44 218 людей, а завершили вакцинацію 118 192 осіб
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА