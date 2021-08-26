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26 серпня 2021, 10:33 108

У МОЗ назвали найпопулярнішу серед українців вакцину від COVID-19

26 серпня 2021, 10:33 108
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Фото з відкритих джерел
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З початку вакцинальної кампанії від COVID-19 найбільше українців щепилося вакциною Pfizer

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ

За весь час пандемії рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

Pfizer - 1 715 589,

CoronaVac - 1 423 002,

Moderna - 1 071 324,

Covishield - 487 187,

AstraZeneca - 438 229,

Janssen - 16 961.

За минулу добу рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

Moderna - 65 720,

Pfizer - 46 774,

CoronaVac - 39 733,

AstraZeneca - 10 183,

Covishield - 0,

Janssen - 0.

Нагадаємо, що протягом останньої доби від коронавірусної інфекції щеплення отримали 162 410 осіб, серед них першу дозу вакцини отримали 44 218 людей, а завершили вакцинацію 118 192 осіб

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