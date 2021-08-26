В Україні від коронавірусу зробили майже 8,5 мільйонів щеплень
Протягом останньої доби від коронавірусної інфекції щеплення отримали 162 410 осіб, серед них першу дозу вакцини отримали 44 218 людей, а завершили вакцинацію 118 192 осіб
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що найбільшу кількість щеплень було зроблено вакциною від компанії Moderna - 65720. Ще 46 774 осіб отримали щеплення препаратом Pfizer, майже 40 тисяч осіб - вакциною CoronaVac та 10183 особи препаратом AstraZeneca.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 310 320 осіб.
Раніше повідомлялось, що в Україні за 25 серпня виявили 1581 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області.
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