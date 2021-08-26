В Минздраве назвали самую популярную среди украинцев вакцину от COVID-19

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С начала вакцинальной кампании от COVID-19 больше всего украинцев привилось вакциной Pfizer

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу МОЗ

За все время пандемии рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:

Pfizer - 1 715 589,

CoronaVac - 1 423 002,

Moderna - 1 071 324,

Covishield - 487 187,

AstraZeneca - 438 229,

Janssen - 16 961.

За минувшие сутки рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:

Moderna - 65 720,

Pfizer - 46 774,

CoronaVac - 39 733,

AstraZeneca - 10 183,

Covishield - 0,

Janssen - 0.

Напомним, что в течение последних суток от коронавирусной инфекции прививки получили 162 410 человек, среди них первую дозу вакцины получили 44 218 человек, а завершили вакцинацию 118 192 человека