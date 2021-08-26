В Минздраве назвали самую популярную среди украинцев вакцину от COVID-19
С начала вакцинальной кампании от COVID-19 больше всего украинцев привилось вакциной Pfizer
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу МОЗ
За все время пандемии рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:
Pfizer - 1 715 589,
CoronaVac - 1 423 002,
Moderna - 1 071 324,
Covishield - 487 187,
AstraZeneca - 438 229,
Janssen - 16 961.
За минувшие сутки рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:
Moderna - 65 720,
Pfizer - 46 774,
CoronaVac - 39 733,
AstraZeneca - 10 183,
Covishield - 0,
Janssen - 0.
Напомним, что в течение последних суток от коронавирусной инфекции прививки получили 162 410 человек, среди них первую дозу вакцины получили 44 218 человек, а завершили вакцинацию 118 192 человека
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