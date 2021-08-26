В Украине от коронавируса сделали почти 8,5 миллионов прививок

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В течение последних суток от коронавирусной инфекции прививки получили 162 410 человек, среди них первую дозу вакцины получили 44 218 человек, а завершили вакцинацию 118 192 человека

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что наибольшее количество прививок было сделано вакциной от компании Moderna - 65720. Еще 46 774 человек получили прививки препаратом Pfizer, почти 40 тысяч человек - вакциной CoronaVac и 10183 лица препаратом AstraZeneca.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 5 152 292 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 310 320 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине за 25 августа обнаружили 1581 нового больного коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Донецкой области.