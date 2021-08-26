Коронавірус в Україні: кількість нових інфікованих зросла до 1500 осіб

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В Україні за 25 серпня виявили 1581 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 264 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Донецька (161), Одеська (119), Харківська (105) і Луганська (93) області.

Всього за добу госпіталізували 464 осіб, 45 хворих померли, одужали 1269 осіб. Серед захворілих за добу - 104 дитини та 38 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 23 120 осіб, методом ІФА – 7 427 осіб, експрес-тестами – 21 880 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 278 171 людина, з них одужали 2 203 429 осіб, 53 566 хворих померли.

Нагадаємо, освітяни Івано-Франківська, які до 31 Серпня встигнуть зробити щеплення хоча б одною дозою вакцини від COVID-19, отримають премію.