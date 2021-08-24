Порошенка облили зеленкою

Скріншот з відео

П’ятого президента України Петра Порошенка сьогодні облили зеленкою після Маршу захисників у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Інцидент стався біля входу в метро Хрещатик, коли Порошенко прямував до Кабміну.

На відео видно, що після нападу Порошенко підійшов до копів, сів у поліцейську машину машину і поїхав з правоохоронцями з місця події.

Згодом Telegram-канал повідомив, що поліція затримала чоловіка, який облив Петра Порошенка зеленкою.

Як повідомлялося, у столиці сталися й інші інциденти упродовж свята: самопідпал і залиття фарбою флагштока біля КМДА.