Порошенка облили зеленкою
П’ятого президента України Петра Порошенка сьогодні облили зеленкою після Маршу захисників у Києві
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Інцидент стався біля входу в метро Хрещатик, коли Порошенко прямував до Кабміну.
На відео видно, що після нападу Порошенко підійшов до копів, сів у поліцейську машину машину і поїхав з правоохоронцями з місця події.
Згодом Telegram-канал повідомив, що поліція затримала чоловіка, який облив Петра Порошенка зеленкою.
Як повідомлялося, у столиці сталися й інші інциденти упродовж свята: самопідпал і залиття фарбою флагштока біля КМДА.
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