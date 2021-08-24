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24 серпня 2021, 18:01 12

Порошенка облили зеленкою

24 серпня 2021, 18:01 12
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Скріншот з відео
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П’ятого президента України Петра Порошенка сьогодні облили зеленкою після Маршу захисників у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Інцидент стався біля входу в метро Хрещатик, коли Порошенко прямував до Кабміну.

На відео видно, що після нападу Порошенко підійшов до копів, сів у поліцейську машину машину і поїхав з правоохоронцями з місця події.

Згодом Telegram-канал повідомив, що поліція затримала чоловіка, який облив Петра Порошенка зеленкою.

Як повідомлялося, у столиці сталися й інші інциденти упродовж свята: самопідпал і залиття фарбою флагштока біля КМДА.

Петро Порошенко президент інцидент поліція

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