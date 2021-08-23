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23 серпня 2021, 11:59 319

У Київській області чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць у цирку

23 серпня 2021, 11:59 319
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Фото з відкритих джерел
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У Василькові Київської області чоловіки влаштували стрілянину через нестачу посадкових місць під час вистави у пересувному цирку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції столичної області.

Зазначається, що в результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі обидва учасники конфлікту затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

поліція хуліганство кримінальна справа ізоляція

 
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