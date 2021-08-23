У Кривому Розі жінка залишилась без руки після зіткнення з катером

Рixabay

На туристичній базі в селі Мар'янівка, що у Дніпропетровській області, жінка залишилася без руки після зіткнення з катером

Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор.

Інцидент стався 22 серпня близько 12:30. На території турбази катер наїхав на жінку, яка в цей час плавала в річці. Гвинтом катера їй розірвало руку.

На місце інциденту викликали медиків, які її доставили в міську лікарню №2 в Кривий Ріг. Жінці довелося ампутувати травмовану руку.

Подробиці того, що сталося з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області нетверезий працівник погрожував роботодавцеві гранатою, але вона вибухнула у нього в руці. Чоловіка доставили до лікарні, де йому ампутували кінцівку.