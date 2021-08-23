15:42  23 серпня
Ляшко спрогнозував, коли в Україні може бути новий COVID-спалах
11:06  23 серпня
Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
10:03  23 серпня
Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 13:46 1648

У Кривому Розі жінка залишилась без руки після зіткнення з катером

23 серпня 2021, 13:46 1648
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

На туристичній базі в селі Мар'янівка, що у Дніпропетровській області, жінка залишилася без руки після зіткнення з катером

Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор.

Інцидент стався 22 серпня близько 12:30. На території турбази катер наїхав на жінку, яка в цей час плавала в річці. Гвинтом катера їй розірвало руку.

На місце інциденту викликали медиків, які її доставили в міську лікарню №2 в Кривий Ріг. Жінці довелося ампутувати травмовану руку.

Подробиці того, що сталося з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області нетверезий працівник погрожував роботодавцеві гранатою, але вона вибухнула у нього в руці. Чоловіка доставили до лікарні, де йому ампутували кінцівку.

Україна інцидент річка Кривий Ріг лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram