У Кривому Розі жінка залишилась без руки після зіткнення з катером
На туристичній базі в селі Мар'янівка, що у Дніпропетровській області, жінка залишилася без руки після зіткнення з катером
Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор.
Інцидент стався 22 серпня близько 12:30. На території турбази катер наїхав на жінку, яка в цей час плавала в річці. Гвинтом катера їй розірвало руку.
На місце інциденту викликали медиків, які її доставили в міську лікарню №2 в Кривий Ріг. Жінці довелося ампутувати травмовану руку.
Подробиці того, що сталося з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області нетверезий працівник погрожував роботодавцеві гранатою, але вона вибухнула у нього в руці. Чоловіка доставили до лікарні, де йому ампутували кінцівку.
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