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Доба в ООС: чотири обстріли, один боєць загинув
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24 серпня 2021, 10:07 8

Доба в ООС: чотири обстріли, один боєць загинув

24 серпня 2021, 10:07 8
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого, - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Також упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4554 транспортних засоби, 4791 осіб, з яких 4757 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялась 1 особа. Виявлено 52 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 24 злочини.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 985 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 936 осіб. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" – 396 та 329 відповідно.

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ констатує, що загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну реальна.

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