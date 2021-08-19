12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
11:52  19 серпня
На Буковині застрелили прикордонника
08:11  19 серпня
Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 10:59 9

В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот - Зеленський

19 серпня 2021, 10:59 9
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", – розповів Глава держави.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база. – ред.) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України. – Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи", – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – наголосив Глава держави.

Офіс президента президент окупація окупанти НАТО

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua