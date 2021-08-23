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23 серпня 2021, 14:49 6

Збитки від окупації Криму оцінюються в більш ніж 100 мільярдів доларів - прем'єр

23 серпня 2021, 14:49 6
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пресслужба КМУ
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Збитки від окупації Криму за оцінкою експертів становлять понад 100 мільярдів доларів

Як передає RegioNews, про це виступаючи на саміті "Кримської платформи" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами - понад 100 млрд доларів. Це-втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це - втрачена промисловість, а головне-це негативні наслідки для людей, які страждають від політики країни-агресора", - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, тому одне з пріоритетних завдань сьогодні - це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

"Вже є не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси", - додав Шмигаль.

Він також додав, що мілітаризація Росією Криму і викачування природних ресурсів поставили тимчасово окупований півострів на межу екологічної катастрофи.

Глава Уряду підкреслив, що будинок мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу і режимний окупаційний об'єкт.

"Окупація Криму - це не суто внутрішньополітична проблема України, це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки", - підкреслив Шмигаль.

суд Крим окупація окупанти Кримська платформа

 
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