На Волині через аварію без газу залишились мешканці п'яти сіл

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У Волинській області аварія на газопроводі призвела до тимчасового припинення газопостачання до п'яти населених пунктів району

Як передає RegioNews, про це повідомили в АТ "Волиньгаз".

Фахівці "Волиньгаз" припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.

У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску "Мокре-Кримне" тимчасово без газопостачання населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини й Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля", - йдеться у повідомленні.

Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Раніше повідомлялося, на Прикарпатті стався вибух на газопроводі. Поблизу села Клузів вибухнула труба високого тиску "Уренгой-Помари-Ужгород", що постачає газ в Європу та проходить поблизу селища.