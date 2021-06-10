На Волині через аварію без газу залишились мешканці п'яти сіл
У Волинській області аварія на газопроводі призвела до тимчасового припинення газопостачання до п'яти населених пунктів району
Як передає RegioNews, про це повідомили в АТ "Волиньгаз".
Фахівці "Волиньгаз" припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.
У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску "Мокре-Кримне" тимчасово без газопостачання населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини й Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля", - йдеться у повідомленні.
Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Раніше повідомлялося, на Прикарпатті стався вибух на газопроводі. Поблизу села Клузів вибухнула труба високого тиску "Уренгой-Помари-Ужгород", що постачає газ в Європу та проходить поблизу селища.