У Луцьку нейтралізували потужну ботоферму РФ
Служба безпеки України ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в країні ідеї "Малоросії" та "Новоросії"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
У Луцьку нейтралізовано потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ", - йдеться у повідомленні.
За завданням своїх "кураторів" агітатори закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Також агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".
Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.
Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.
Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.
Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.