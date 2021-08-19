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19 серпня 2021, 13:46 796

У Луцьку нейтралізували потужну ботоферму РФ

19 серпня 2021, 13:46 796
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в країні ідеї "Малоросії" та "Новоросії"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У Луцьку нейтралізовано потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ", - йдеться у повідомленні.

За завданням своїх "кураторів" агітатори закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Також агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.

Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.

інтернет РФ ботоферма фейк СБУ Луцьк

 
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