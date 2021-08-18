Керівника спиртзаводу підозрюють в ухиленні від сплати податків на 182 мільйони

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Виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Жовтневий спиртовий завод" повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 182 мільйони гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Жовтневий спиртовий завод" в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України), - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний протягом серпня 2020 року ухилявся від сплати акцизного податку під час виготовлення розріджувача та дезінфекційних засобів.

"Встановлено, що спиртовмісні речовини продавалися підприємствам-виробникам фальсифікованого бензину. Проте у звітних документах вказувалися такі характеристики товару, які дозволяли не сплачувати за нього акцизного податку. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету майже 182 млн грн", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели 11 обшуків на території заводу, у суб’єктів господарювання та за домашніми адресами фігурантів з метою виявлення та фіксації доказів вчинення кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялось, що Держбюро розслідувань повідомило про підозру колишньому інспектору податкової Київської області у сприянні ухиленню від сплати податків.