Керівника спиртзаводу підозрюють в ухиленні від сплати податків на 182 мільйони
Виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Жовтневий спиртовий завод" повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 182 мільйони гривень
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Жовтневий спиртовий завод" в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України), - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що підозрюваний протягом серпня 2020 року ухилявся від сплати акцизного податку під час виготовлення розріджувача та дезінфекційних засобів.
"Встановлено, що спиртовмісні речовини продавалися підприємствам-виробникам фальсифікованого бензину. Проте у звітних документах вказувалися такі характеристики товару, які дозволяли не сплачувати за нього акцизного податку. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету майже 182 млн грн", - повідомляють в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці провели 11 обшуків на території заводу, у суб’єктів господарювання та за домашніми адресами фігурантів з метою виявлення та фіксації доказів вчинення кримінального правопорушення.
Раніше повідомлялось, що Держбюро розслідувань повідомило про підозру колишньому інспектору податкової Київської області у сприянні ухиленню від сплати податків.