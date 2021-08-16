Мер Запоріжжя на два тижні переніс сесію міськради

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Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження опубліковане на сайті міськради.

Зазначається, що засідання перенесене у зв’язку з відсутністю кворуму під час останнього планового засідання.

"Керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Запорізької міської ради, у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів для визначення сесії повноважною, а отже неможливістю відкриття пленарного засідання 13 серпня 2021 року, перенести пленарне засідання сьомої сесії міської ради на 27 серпня 2021 року об 11.00. Місце проведення - зал засідань міської ради", - наголошується у документі

Нагадаємо, Запорізька міськрада не збирається на пленарні засідання з червня. П’ять фракції саботують проведення сесії після того, як міський голова звільнив секретаря міської ради від "слуг" Анатолія Куртєва. У вівторок, 10 серпня, відбулася позачергова сесія міськради, яку депутати не проігнорували. На засіданні виділили 5 мільйонів на капремонт даху згорілої багатоповерхівки та 8,4 мільйона на придбання препаратів для інсулінозалежних. На пленарне засідання сьомої сесії міськради 13 серпня зібралися лише 16 депутатів із 64 обраних.