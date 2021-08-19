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19 августа 2021, 20:04 5

Уличных туалетов в школах стало меньше, но еще есть почти пол тысячи – Шкарлет

19 августа 2021, 20:04 5
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Фото из открытых источников
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По состоянию на август 2021 года в 467 школах Украины до сих пор остаются уличные уборные, за год их стало меньше почти на полсотни. В 2020 году школ с уличными туалетами было 512

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Новая украинская школа.

Министр говорит, что власть планирует перераспределить остатки средств с прошлого года, чтобы довести эти туалеты до нормального состояния.

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, в этом году были профинансированы десятки проектов для школ, которые до сих пор не имеют внутреннего помещения для туалетов.

Это водоотведение, подключение канализации и воды для того, чтобы, когда это станет возможным, сделать туалеты внутри, – сказал Бабак.

Он также отметил, что в некоторых школах туалеты в помещении не очень соответствуют "человеческим санитарным нормам".

Как сообщалось, Минобразования опровергло фейк об отмене образовательного процесса с 1 сентября.

Раньше в Минобразования рассказали, как будут работать школы, если введут очередной локдаун.

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