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Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
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19 серпня 2021, 15:50 119

Стало відомо, що загиблий сьогодні в зоні ООС боєць - львів'янин Василь Островський

19 серпня 2021, 15:50 119
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У четвер, 19 серпня, на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військового Василя Островського

Ім’я загиблого повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook, передає RegioNews.

Загиблий — львів'янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

У Василя Островського залишився малолітній син.

Щиро співчуваю рідним і та близьким. Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України, - написав Козицький.

Як повідомлялося, через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України. Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС загибель загиблі Львів ОДА

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