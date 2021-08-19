Стало відомо, що загиблий сьогодні в зоні ООС боєць - львів'янин Василь Островський
У четвер, 19 серпня, на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військового Василя Островського
Ім’я загиблого повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook, передає RegioNews.
Загиблий — львів'янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
У Василя Островського залишився малолітній син.
Щиро співчуваю рідним і та близьким. Смерть кожного українського воїна - велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України, - написав Козицький.
Як повідомлялося, через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України. Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.