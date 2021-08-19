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Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
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19 серпня 2021, 08:11 13

Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України

19 серпня 2021, 08:11 13
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, поблизу Широкиного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а поблизу Опитного з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, бойовики обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за попередню добу немає.

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, у напрямку Новоолександрівки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Кримського противник обстріляв позиції ООС з мінометів 120-го калібру, а неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям", - повідомляють у штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялось, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ в зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано.

Донбас ООС війна смерть бойовики поранення

 
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